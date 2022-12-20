الأخوان بوشهري نجمان من العيار الثقيل

خطاب والعطار مفاجأة والمزيعل «ملح العمل»

دشتي مايسترو وعبدالرضا منتج أعمال فخمة



ياسر العيلة



رغم ما شهدته الفترة الماضية من استحواذ مباريات بطولة كأس العالم على اهتمام الجميع وأنا منهم إلا أن مسلسل «انتقام مشروع» استطاع بأحداثه المثيرة أن يجذب المشاهدين لمتابعته، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال عرضه عبر منصة «شاهد» قبل أشهر قليلة وحاليا على «MBC1».



«انتقام مشروع» قامت بكتابته العراقية نور البدري المقيمة بالسويد، وعمل المعالجة الدرامية له الفنانة ياسة، ومن اخراج حسين دشتي، ويعد اول عمل درامي مشترك بين الكويت والعراق بعد 33 عاما، وتدور قصته بين شقيقين يضحي احدهما من اجل الآخر، لكنهما يقعان في حب نفس الفتاة التي تختار أحدهما بعد ابتعاد الثاني، حيث يتخذ يوسف (محمود بوشهري) قرارا شجاعا لينقذ شقيقه خالد (عبدالله بوشهري) من حكم بالسجن بعد ارتكابه حادث سير، ويدخل «يوسف» السجن لقضاء العقوبة ليخرج بعد 7 سنوات ويكتشف ان تضحيته من اجل شقيقه ذهبت ادراج الرياح، فـ«خالد» الأناني دخل في علاقة حب مع نور (الفنانة العراقية شهد خطاب) بالرغم من ان «يوسف» يحبها منذ أيام المراهقة، لكنه لم يكشف لها عن هذا الحب، وفي المقابل يعاني «يوسف» من قسوة والده (احمد السلمان) تجاهه وتجاه أمه.



هذا باختصار قصة مسلسل «انتقام مشروع» الذي كان من المفترض ان يعرض رمضان الماضي لكن تم تأجيل عرضه الى الآن، والعمل دسم دراميا، ويحمل العديد من القضايا النفسية والقانونية، مثل غسيل الاموال وغيرها، وطال الانتقام الجميع بلا استثناء وبشكل مشروع.



وبالنسبة لأداء الممثلين، فقد قدم محمود بوشهري شخصية «يوسف» بشكل رائع كعادته، وامسك بخطوط الشخصية بحرفية شديدة، فهو صاحب كاريزما خاصة في التمثيل، وله قبول جميل ومحبب عند الجمهور، ولم يأت ذلك من فراغ وإنما نتاج خبرة سنين واحتكاك بكبار الفنانين، فما نشاهده من هذا النجم هو الابداع بمعنى الكلمة.



اما الفنان عبدالله بوشهري فجسد دور «خالد» بشكل مميز، واظهر لنا صورة الإنسان الاناني الانتهازي الذي لا يهمه في هذه الحياة سوى ان يكون ثريا حتى لو كان ذلك على حساب ايذاء الآخرين وأقرب الناس له بما فيهم شقيقه الذي ضحى بنفسه من اجله، وأثبت عبدالله أنه فنان قادر على تقديم جميع الأدوار باقتدار وهذا ليس بغريب عليه، فهو يجيد تجسيد كافة الشخصيات وليست الرومانسية فقط، كما يعتقد البعض.



وقدم الفنان القدير احمد السلمان شخصية «بو فيصل» بشكل رائع ونقل لنا حالة الاب البعيد عن اولاده الذي يتعامل معهم ومع أمهم بقسوة شديدة ويندم بينه وبين نفسه بسبب تصرفاته هذه، بإبداع كبير، كما قدمت الفنانة العراقية شهد خطاب شخصية «نور» بعفوية، وجسدت معاناة الحبيبة التي ابتعد عنها حبيبها بشكل رائع، لتثبت انها تملك موهبة كبيرة وكان زواجها من «يوسف» اكبر انتقام لـ«خالد» الذي خسر شقيقه وحبيبته في نفس اليوم.



اما الفنانة الشابة اريج العطار فجسدت دور «ريم» المريضة نفسيا باحترافية، وبالرغم من كمية الشر الموجودة داخل (ريم) الا ان اريج نجحت في ادائها ونالت عنه اعجاب المشاهدين.



ومن الممثلين الذين لفتوا الانتباه الفنان اسامة المزيعل «ملح العمل» الذي جسد شخصية الصديق الصدوق لـ(يوسف) والذي كان يشاركه في اللحظات السعيدة والحزينة.



أما بالنسبة لمخرج العمل حسين دشتي فهو واحد من ابرز المخرجين الشباب الموهوبين بالساحة الفنية حاليا، وله رؤية فنية فريدة وأسلوب مميز في الاخراج، والمتابع لكل اعماله السابقة يلاحظ انه يعطي كل مشهد في اعماله حقه بدون تسرع، كما ان له اسلوبه الخاص في التصوير بعيدا عن الصور النمطية التي نشاهدها في مسلسلات كثيرة حاليا.



الجدير بالذكر ان مسلسل «انتقام مشروع» من انتاج «ايغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، منتج منفذ شركة «كتويل» للمنتج والفنان الشاب عبدالله عبدالرضا الذي يشهد له بأن كل الأعمال التي انتجها من الاعمال الفخمة سواء على مستوى الانتاج او القصة او اختيار النجوم.