أسامة ابو السعود



الماجد حلها... فبعد تعليمات مشددة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد وجهود من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.بدر العتيبي، تم صرف رواتب المكلفين بوزارة الأوقاف وإعادة بصمة العاملين بالدوام المسائي وأغلبهم من البدون.



وكان عدد من الموظفين البدون بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قد اعتصموا الخميس في مقر الوزارة بمنطقة الرقعي اعتراضا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة التي تتراوح بين 150 و200 دينار شهريا، ويبلغ عددهم ما يقارب 450 مكلفا بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة بينهم 30 إماما ومؤذنا وعدد من الإداريين.



وجاءت توجيهات الوزير الماجد بسرعة صرف رواتب المكلفين البدون لإنهاء معاناتهم وإعطاء الحقوق لأصحابها خاصة أن هؤلاء العاملين على بند «أجر مقابل عمل».