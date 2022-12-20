

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة حققت طفرات في عام 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة بنسبة زيادة 15%، مقارنة بـ 21 ألفا و700 سفينة العام الماضي، بإجمالي حمولة وصلت مليارا و420 مليون طن، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية الحالية 2023/2022.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة قناة السويس، في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وقد وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون. وتضمنت تعديلات القانون بأنه «ينشأ صندوق يسمى صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة».

ويهدف الصندوق، بحسب القانون، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة.