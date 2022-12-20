عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي وفدا رسميا من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة مساعد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية لشؤون التخطيط والتنسيق كيم هونجو.



وتناول اللقاء بحث سير علاقات التعاون الصحي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المرحلة القادمة، وبحث الاتفاقية بين مستشفى جامعة سيئول ووزارة الصحة بشأن إدارة خدمات مستشفى الجهراء الجديد.



ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص «الصحة» على تقديم أفضل الخدمات الصحية العالمية للمواطنين والاستفادة من الخبرات المتبادلة للارتقاء بجودة الرعاية الطبية في البلاد، انطلاقا من خطة التنمية، ورؤية كويت 2035.