عصام الصقر: شراكتنا مع «الكويتية» إستراتيجية وتعزز تقديمنا أفضل الخدمات لعملائنا

نهجنا الثابت في توفير جميع الخدمات المتميزة لعملائنا أينما كانوا يجعلنا دائماً الأقرب لهم

علي الدخان: علاقتنا وثيقة مع «الوطني» ونثق بقدراته لدعم جهودنا بمختلف المجالات

فرع «الوطني» الجديد يعكس حرصنا على توفير بيئة عمل استثنائية لموظفينا وعملائنا



يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم خدمات متميزة ومتطورة لكل عملائه أينما كانوا، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوطني بالخطوط الجوية الكويتية والممتدة على مدى سنوات طويلة، افتتح البنك فرعه الجديد داخل المقر الرئيسي للشركة.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن الفرع الجديد يستهدف تقديم الخدمات المصرفية لكل موظفي الخطوط الجوية الكويتية بما يوفره من حلول مصرفية رقمية بالكامل وخدمات تفاعلية تمكن عملاء البنك من موظفي الشركة إتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة.



وتم افتتاح الفرع الجديد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي.

بالإضافة إلى مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ومدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية خالد البستان، ومدير دائرة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري، إلى جانب عدد من قياديي وموظفي البنك والشركة.



شراكة إستراتيجية



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تمتد شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية الكويتية لسنوات طويلة من التعاون المثمر الذي ساهم في تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملاء المؤسستين، وذلك ضمن حرصنا على ترسيخ علاقاتنا مع كافة المؤسسات الرائدة في مختلف المجالات».



وأكد الصقر على نهج الوطني الثابت في توفير كل الخدمات المتميزة لعملاء البنك أينما كانوا، وذلك بفضل شبكة فروع وأجهزة السحب والصراف التفاعلي المنتشرة بكافة أرجاء الكويت إلى جانب القنوات الرقمية المتنوعة والأكثر تطورا بما يجعل الوطني دائما لأقرب لعملائه.



وأضاف: «نعمل على تطوير فروعنا لتصبح مستدامة وتطوير كافة خدماتها بما يمكنها من التكامل مع قنواتنا الرقمية وتقديم باقة من الخدمات المتميزة وحلول الدفع المتطورة وذلك في إطار حرصنا على حصول عملائنا بمختلف شرائحهم على تجربة مصرفية استثنائية».



بيئة عمل مناسبة



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «علاقة الخطوط الجوية الكويتية وثيقة مع بنك الكويت الوطني وممتدة وتاريخية ونحرص دائما على ترسيخها في ظل ثقتنا بالمؤسسة الرائدة بالقطاع المصرفي الكويتي وقدرتها على دعم جهودنا في مختلف المجالات بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية تجاه موظفينا وعملائنا».



وأوضح أن افتتاح فرع الوطني الجديد بالمقر الرئيسي للشركة يأتي في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على توفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة تساعد في تعزيز الأداء المتميز لموظفي الخطوط الجوية الكويتية بما يساهم في تحسين جودة ما نقدمه من خدمات استثنائية لعملاء الشركة.

واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد على توطيد أواصر الصلة والتعاون المشترك مع أحد أهم البنوك المرموقة في المنطقة وهو بنك الكويت الوطني، معربا عن أمله في تعزيز هذه العلاقة المتينة بما يعود بالمصلحة على كافة الأطراف.



وعقب الافتتاح، زار وفد بنك الكويت الوطني مرافق المقر الرئيسي للخطوط الجوية الكويتية المختلفة بما فيها معرض الشركة الدائم والذي يحتوي على تاريخ وإنجازات ومراحل نمو الطائر الأزرق منذ تأسيسه في العام 1954.



بالإضافة إلى زيارة مركز التحكم بالعمليات والاطلاع على حالة وصول ومغادرة الرحلات على كل الوجهات التي تشغل لها الخطوط الجوية الكويتية بكل تفاصيل إجراءات الرحلة بداية من إقلاعها مرورا بخط سيرها ووصولها إلى وجهتها حتى عودتها إلى أرض الوطن.

ويمتد التعاون بين «الوطني» و«الكويتية» لمجالات متعددة على صعيد تقديم بطاقات «Visa Infinite» الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية و«Visa Signature» الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية و«Visa Platinum» الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع، والشراكة بمجال المسؤولية الاجتماعية.



وكانت شركة «Visa» العالمية قد كرمت بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية الكويتية على النجاح الذي أحرزته بطاقات Visa الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) بصفتها البطاقة الأسرع نموا في السوق.



ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة «الوطني» من خلال 67 فرعا بالكويت، بالإضافة إلى ما يتميز به البنك بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي داخل الفروع وخارجها.