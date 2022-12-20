

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



أسقط الجهراء مضيفه كاظمة وتغلب عليه بنتجة «3-1» في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري زين الممتاز ليرفع رصيده إلى 16 نقطة متساويا مع الخاسر بنفس الرصيد، وسجل للجهراء عبدالعزيز مروي «2» وعمر زكري «38» وأساكا 46 فيما سجل هدف البرتقالي أحمد عرسان 14.



وفاجأ الجهراء خصمه كاظمة بهجوم ضاغط وسجل اهدافه الثلاثة خلال الشوط الاول بعدما أظهر لاعبوه تفوقا ميدانيا مستغلا فرصه خير استغلال، وبرز مهاجمه أساكا الذي أرهق دفاع خصمه وسجل هدفا وساهم في الهدفين الآخرين، وفي الشوط حافظ على تقدمه ونجح في المحافظة على مرماه بوجود الحارس بدر صعنون.

أما كاظمة فقد قدم أسوأ مستوى له بعدما ظهر دفاعه المكون من محمد خالد وعماد الدين عزي وجاسم عتيج ومحمد الفارس مفككا وتسبب في الأهداف الثلاثة. أدار المباراة الحكم هاشم الابراهيم وأحسن في إدارتها.



وفي مباراة اخرى، استعاد النصر انتصاراته بعد الفوز على الساحل 4-1 في المباراة التي جمعتهما امس على ستاد عبدالله الخليفة ليرفع العنابي رصيده الى 14 نقطة وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ8 نقاط. تقدم للساحل طارق عجون 28 وسجل للعنابي عبدالرحمن العنزي 55 ومحمد دحام هاتريك 60 و76 و89.



جاء الشوط الأول بعيدا عن الندية المتوقعة، وعانى النصر سوء التنظيم، فيما تميز الساحل بحسن الانتشار والتحول المدروس.

وسجل طارق عجون هدفا احتسبه الحكم عبدالله جمالي بعد الرجوع الى تقنية الفار.



وفي الشوط الثاني غير النصر من أدائه وأدرك عبدالرحمن العنزي التعادل من رأسية جميلة، وسجل دحام واحدا من أجمل الاهداف بعدما سدد صاروخا من خارج المنطقة، ثم اضاف بعدها الهدف الثالث لفريقه من لمسة جميلة ليوسف الرشيدي، ثم الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج المنطقة لتنتهي المباراة بفوز «عنابي» مستحق.



إلى ذلك، تتواصل المنافسة حيث تقام اليوم مباراتان تجمع الاولى القادسية المتأخر في ترتيبه بـ 12 نقطة مع الفحيحيل بنفس الرصيد على ملعب محمد الحمد، فيما ستكون المواجهة شديده في المباراة الثانية التي تجمع العربي بـ 17 نقطة مع السالمية برصيد 13 نقطة على ملعب ثامر.

وتخشي جماهير القادسية انتكاسة اخرى لفريقها الأصفر الذي يمر بحالة هبوط في مستواه وتأخر في ترتيبه وسقط امام الساحل برباعية في الجولة الماضية مما صعب موقفه في الترتيب وابتعد كثيرا عن المنافسة، ولا شك ان الادارة القدساوية مطالبة بالتدخل السريع لإصلاح ما يمكن اصلاحه، أما الفحيحيل فقد خسر ايضا من كاظمة بهدف ويسعى الى استغلال حالة القادسية للفوز بالنقاط الثلاثة.

وفي مواجهة العربي والسالمية فكلاهما لعب في الجولة الماضية لمصلحة الكويت المتصدر حيث تعادل الأول مع النصر2-2 فيما خسر السالمية من التضامن بهدف وفرطا بفرصة مضايقة المتصدر، وعادة ما تكون مواجهتهما معا ذات طابع تنافسي ويصعب ترجيح كفة فريق على آخر، والأخضر يملك حلولا هجومية لتهديد مرمى الخصم بقيادة الليبيين السنوسي الهادي ومحمد صولة فيما سيعود اليه اليوم حارسه الاساسي سليمان عبدالغفور بعد الإيقاف، أما السالمية فمستواه متذبذب في المباراتين الأخيرتين حيث فاز بصعوبة على الساحل بركلات الترجيح في مسابقة كأس سمو ولي العهد ثم خسر من التضامن في الجولة الماضية ويسعى اليوم لتحقيق الفوز للاقتراب من المقدمة.