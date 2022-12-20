تألق المطرب المصري «ويجز» بين شوطي المباراة النهائية حيث قدم فقرة غنائية بمرافقة فقرة استعراضية، وقد لاقت تلك الأغنية التي تميزت بالإثارة والحماس إعجاب الجماهير في مدرجات ستاد لوسيل وتفاعلوا معها بصورة كبيرة، وقد عزز ذلك من النجاح المبهر لحفل ختام المونديال، حيث تنوعت الفقرات وتميزت بصورة مميز بما يساهم في خروج المشهد النهائي لكأس العالم في أبهى صورة.



وقدم نجم الراب ويجز، أغنية «عز العرب» في استعراض مميز، وكان قد تم طرح أغنية عز العرب في 14 ديسمبر حققت نجاحا مبهرا وكبيرا، وحققت ملايين المشاهدات على YouTube.



وأغنية «عز العرب» غناء وكلمات وألحان ويجز، والمخرج علي العربي ومدير التصوير فوزي درويش وكان الفيديو الموسيقي للأغنية قد أطلقه «فيفا» عبر صفحته الرسمية على موقع YouTube.