أبدى الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي حالة من الرضا والفخر بما تحقق خلال بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي احتضنتها قطر، وهي أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، معددا الإيجابيات التي شهدتها.



وقال الذوادي في تصريحاته للصحافيين عقب المباراة النهائية: «نحن جميعا فخورون بالإنجاز الذي تحقق عبر هذا المونديال، فهذا الإنجاز هو ثمرة جهود لسنوات طويلة من العمل الدؤوب من فريق العمل وكل الأشخاص القائمين على البطولة».



وأضاف: «هذه البطولة مثلما قلنا، هي بطولة عربية شرق أوسطية أقيمت على أرض دولة قطر، أعتقد أن حضور الجماهير من مختلف أنحاء العالم، وقد كانت الزيارة الأولى لبعضها إلى قطر والوطن العربي، قد اكتشف الكرم العربي والثقافة العربية بل والمأكولات العربية، وأعتقد أن الكثير من المشجعين شعروا بالاندهاش».



وأوضح: «شعر العديد من المشجعين بالاندهاش إزاء حقيقة بأن هناك العديد من نقاط الالتقاء بين ثقافتنا وثقافتهم، أكثر من نقاط الاختلاف، وهذا أعتقد أنه إنجاز وقد غير الفكرة النمطية للعالم الخارجي عن الوطن العربي».



وتابع الذوادي: «أعتقد أننا نشعر بالفخر بما تحقق، وقد سار كل شيء على ما يرام، والنتائج أعتقد أنها كانت إيجابية سواء من حيث إنجازات المنتخبات العربية أو غيرها من الإنجازات التاريخية، ومنها إنجاز منتخب المغرب».



وأضاف: «علينا استثمار هذه الفرص، سواء كرويا على الصعيد الداخلي، أو ثقافيا في الخارج، وعلينا أن نواصل إبراز أفضل ما لدينا للعالم».