

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم بقطر، وقال عقب ختام النسخة 22 إن المباراة النهائية هي الأفضل في تاريخ كرة القدم.



وأشار إنفانتينو إلى أن المنتخب الأفضل هو من توج باللقب، حيث استحق المنتخب الأرجنتيني الفوز باللقب في قطر، كما كان يستحق المنتخب الفرنسي اللقب أيضا، لقد كانت مباراة رائعة وأعتقد أن الأحاسيس لا يمكن وصفها لكل المشاهدين سواء الذين تابعوا النهائي في ستاد لوسيل، أو الذين تابعوا عبر التلفاز في جميع أنحاء العالم.



وتحدث إنفانتينو عن إنجاز نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: «ما حققه ميسي شيء استثنائي وجميل أن نعطي كأس العالم إلى لاعب استثنائي، ما حققه خارج نطاق الوصف، وهي أحاسيس فريدة من نوعها لكل عشاق كرة القدم. لقد أسعد ميسي الملايين بعد التتويج بكأس العالم».



وعن مونديال 2026 التي تستضيفها 3 دول، قال إنفانتينو: «سنبدأ العمل منذ اليوم لتكون نسخة استثنائية أخرى، حيث تحتضن الدول الثلاث 48 منتخبا، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب ظهروا في مونديال قطر، لقد رأينا منتخبا فرنسيا يعج بالنجوم الشباب والعديد من المنتخبات الأخرى فجرت طاقات الشباب، وبالتالي نتوقع أن تكون النسخة القادمة رائعة أيضا، وتؤكد أن كرة القدم هي لعبة سحرية».