

بعد ختام مونديال 2022 في كرة القدم، تسعى قطر الطامحة لأن تكون «رائدة عالميا في مجال الرياضة»، إلى استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036، الطريق طويل لكن تم وضع معالم رئيسية عدة للظفر بشرف تنظيمها.



بعد فشلها في ترشيحاتها السابقة لاستضافة نسخ الألعاب الأولمبية الصيفية للأعوام 2016 و2020 و2032، تدرس الدوحة التي تعتزم تنويع اقتصاد الغاز بحلول عام 2030 من خلال الرياضة والسياحة، فكرة الترشح مجددا لاستضافة نسخة عام 2036 مع استخدام كأس العالم كنقطة انطلاق، وفقا لمسؤولين رياضيين.



وقال جان-لو شابيليه، المتخصص في الحركة الأولمبية في جامعة لوزان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس «اللجنة الأولمبية الدولية لم تكن ترغب في ذلك على الإطلاق، وأعتقد أنه بعد كأس العالم سيكون الأمر نفسه بالضبط».



واعتبر أنه «في مواجهة أي ترشيح آخر، ليس أمام قطر أي فرصة»، في إشارة إلى الافتقار إلى البنية التحتية، بينما «تبحث اللجنة الأولمبية الدولية عن تجنب الاستثمارات التي تعرقل الميزانيات».



وأوضح أن تغيير موعد المباراة الافتتاحية للمونديال قبل ثلاثة أشهر من انطلاقه هو دليل على «نقص الاحترافية»، ومنع بيع الجعة حول الملاعب قبل يومين من المباراة الافتتاحية يعتبران «خطأين» يمكن أن يكون لهما دور في عدم منح الدوحة شرف استضافة الاولمبياد.



من جهته، قال مايكل باين، مدير التسويق في اللجنة الأولمبية الدولية بين عامي 1983 و2004، في تصريح لوكالة فرانس برس، ان قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «سجلا بعض الأهداف في مرميهما».



وأضاف «مع ذلك، تم نسيان قضية الكحول بسرعة ويلاحظ معظم الناس الذين ينظرون الآن إلى ما فعلته قطر، أنها لم تكن سيئة للغاية، كل الأشياء متساوية».



والأمر عينه بالنسبة لكأس العالم التي تحولت إلى الخريف لتجنب حرارة الصيف المرتفعة جدا، فإن الألعاب الأولمبية في الإمارة تتطلب بالتأكيد تغيير موعدها. توجد سابقتان في طوكيو عام 1964 (10-24 أكتوبر) وسيئولعام 1988 (17 سبتمبر ـ 2 أكتوبر).



وفي حين أن سبعة من ملاعب كأس العالم الثمانية كانت مكيفة الهواء، فإن مصمم نظام تكييف الهواء الخاص بها يعتبر أيضا أنه «من الممكن من الناحية الهندسية» تكييف مضمار الماراثون.



وأكد سعود عبدالعزيز عبد الغني، الملقب بـ «الدكتور كول»، أنه لم يتم الاتصال به بشأن مشروع أولمبي.



الترشيحات المشتركة



في المنطقة، ليست قطر الوحيدة التي تتطلع إلى استضافة الأولمبياد: فقد تقدمت تركيا خمس مرات، وتدرس السعودية ترشيحا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2030 وأولمبياد 2036 (والتي لن يتم منحها قبل عام 2025 على أقرب تقدير)، حسب مصادر متعددة.



أكد دانيال رايشي، أستاذ في جامعة جورج تاون في الدوحة، أن كأس العالم 2022 «أعاد إحياء الوحدة العربية والقومية العربية»، بيد أنه تساءل قائلا: «لكن إلى متى؟».



ودعا إلى «الترشيحات المشتركة للأحداث الرياضية القارية والعالمية التي يمكن أن يكون لها سلام دائم كعائد».



يعود أول توغل لقطر في الأحداث الرياضية الكبرى إلى دورة الألعاب الآسيوية في عام 2006، ستنظم كأس آسيا لكرة القدم المقبلة، وبطولة العالم للسباحة في عام 2024، وبطولة العالم لكرة الطاولة في عام 2025 ودورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، وذلك بعدما استضافت بطولتي العالم في كرة اليد عام 2015 وألعاب القوى عام 2019.



قطر التي تستضيف بطولة العالم للدراجات النارية منذ عام 2004 ستنظم إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد اعتبارا من عام 2023 ثم بطولة العالم للتحمل في عام 2024، بهدف أن تكون «رقم 1 في رياضة السيارات»، وفقا لما ذكره أكبر الباكر، الأمين العام لمجلس السياحة القطري.