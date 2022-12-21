

دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة وفاء موصلي لـ«الأنباء» أنها انتهت من تصوير مسلسل كرزون للمخرج رشاد كوكش ومن تأليف الكاتب مروان قاووق وتصدت للإنتاج شركة أفاميا، ويتألف المسلسل من 33 حلقة، وأحداث العمل تدور بفلك الحياة المجتمعية من خلال قصة عائلة سورية، جار عليها الزمن وتعرضت للإفلاس جراء إيداع أموالها في البنوك اللبنانية.

وعندما عملت على استرداد أموالها حصل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أيار لعام 2020 ما أدى الى اختلاط الأوراق ضمن الأسر العربية التي اودعت أموالها، لكن الأسر السورية كانت من أكثر المودعين تضررا، كما أنني أريد أن أوضح لقارئ «الأنباء،، أن المسلسل لا يتطرق فقط للإفلاس الذي عانت منه البنوك اللبنانية وتأثيراتها السلبية على المودعين من كافة الجنسيات بل تطرأ الكاتب لحكاية أسرة سورية مثلت انعكاس الأوضاع السلبية على كل من اودع أمواله.



عن مضمون دورها قالت موصلي لـ«الأنباء»: أجسد دور سيدة تدعى نادين تعيش مع زوجها وأولادها وتحلم بالانتماء بأن تكون من الطبقة الغنية لها طموحات كبيرة، وتشاء الأقدار ان يكون شقيق زوجها «عدنان بيك» الذي اختار أن يكون الكرزون «المختفي» بطل الحكاية.



مربى العز..



وعن مضمون مسلسل مربى العز قالت: «العمل تطرق لمناقشة قضية الاخلاق نظرا لأهميتها في تلك الفترة من حياة الدمشقيين، كما يلقي الضوء على التحولات التي طرأت على المجتمع من عادات وتقاليد غربية على منظومة القيم والأخلاق وبالنهاية فكرة العمل ان الأصيل يبقى اصيلا مهما عانى من صعوبات بحياته وأجسد شخصية سيدة تدعى أم رفيق تتعرض لمشكلة بسبب أمرأه، فتتغير افكارها بسبب تلك المرأة، وتستقل بشخصيتها ولا تخضع لأية تهديدات، لكن بالنهاية تقع تحت سيطرتها وتبدأ المعاناة والمسلسل من اخراج رشا شربتجي ومن تأليف علي معين صالح، من ابرز الفنانين عباس النوري، أمل عرفة، نادين تحسين بيك، وفاء موصلي، خالد القيش، فادي صبيح، محمود نصر، بالإضافة لوجوه فنية جديدة من ابرزهم حسن خليل، أنس شربك، إبراهيم شيخ والقائمة تطول.



وعن مشاركتها في «صالون زهرة 2» ذكرت موصلي نظرا لنجاح الجزء الأول والمشاهدة الواسعة التي حظي بها مسلسل صالون ظهرة من تأليف الكاتبة كلوديا مارشليان وإخراج جو بوعيد قررت الشركة انتاج الجزء الثاني منه.

ووقع الاختيار على مجموعة من الفنانين السوريين للانضمام لأسرة العمل، ومن أبرز الوجوه النجمة السورية الكوميدية سامية جزائري، هدى شعراوي، بالإضافة لها ولبطل العمل معتصم النهار والقديرة نادين نجيم وزينا مكي، وأشارت إلى أن العمل كوميدي وان المخرج بوعيد حرص ان يكون العرض كوميديا شبيها «بالشو». حقيقة العمل بالجزء الأول كان ممتعا، ونحن بالجزء الثاني سنقدم لكم احداثا اجتماعية غاية في الروعة والكوميديا الجميلة انتظرونا..



وعن مسلسل جلطة، قالت موصلي بداية مسلسل جلطة بجزئه الأول هو عبارة عن كوميديا العائلة الأردنية عرض خلال شهر رمضان المبارك من انتاج قناة رؤيا الفضائية، لاقى الجزء الأول اقبالا جماهيريا واسعا نظرا لتميزه بأجواء الفكاهة والكوميديا من «ضحك ولعب وجد وحب» وحاليا قررت قناة رؤيا الفضائية انتاج الجزء الثاني.

نظرا للإقبال الجماهيري الذي تحقق من خلال عرض الجزء الأول من تسليط الضوء على واقع الأسر الأردنية وما تواجهه من تحديات حاليا عبر شخصيات تنوعت بين القروي والمدني والبدوي.



وعن مضمون دورها قالت: سأجسد حياة أمرأه تتصف بالمشاكسة، شخصية مؤثرة وفاعلة بأحداث العمل هناك مواقف طريفة وجميلة، كما أن هناك تعديلات على النص، وأنا سعيدة بالشخصية التي سألعبها من خلال تواجدي ضمن كاست فني أردني طالما عملت معهم ببداياتي، ولا أعلم من سيجلط من خلال الشخصية التي سأؤديها بالجزء الثاني، خاصة اننا نعمل على الامتاع والإقناع من خلال إلقاء الضوء على قضايا يعاني منها المجتمع المحلي والعربي، وتوصيل رسالة تعزز الإيجابيات وتنبذ السلبيات.