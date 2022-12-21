عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الخاص منصور المنصور أن باب استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري للطلبة المحتاجين سيغلق اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد اليوم خاصة أن الإدارة بدأت بالتسجيل في الفترة المسائية منذ أسبوعين.

وقال المنصور في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه تم استقبال وتسجيل 700 طالب وطالبة ممن استوفوا الشروط المطلوبة، لافتا إلى انه تم تجهيز الاستمارات لمخاطبة المدارس المعنية بشأن الرسوم التي سيتم تسديدها من قبل الصندوق الخيري.

وأضاف أن عملية التسجيل سارت بكل يسر وبشكل طبيعي وبمتابعة دقيقة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووكيل الوزارة بالتكليف فيصل المقصيد، شاكرا جميع العاملين الذين أدوا عملهم بكل إخلاص وتفان.

وأوضح المنصور أن الميزانية المخصصة للصندوق 6 ملايين دينار، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 12 ألفا و500 طالب وطالبة من غير محددي الجنسية «البدون» تستمر إدارة التعليم الخاص في تسديد رسوم دراستهم وفقا للنظم واللوائح الخاصة في هذا الجانب.