أعلن مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس أن عدد الآبار التي تبرع بها المحسنون خلال عام 2022 بلغ 324 بئرا، وستوفر الماء العذب لـ 40 ألف شخص في 8 دول. وبين الدبوس أن تكلفة حفر البئر الواحد تختلف بحسب عمق البئر وعدد المستفيدين، فهناك الآبار السطحية وتبدأ من 100 دينار ويستفيد منها حوالي 60 شخصا، وهناك آبار تعمل بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية تبدأ من 210 د.ك، كما توجد آبار ارتوازية، موضحا أن الدول التي تم حفر الآبار بها هي: كل من بنغلاديش، والهند، وسيلان، وإندونيسيا، وكمبوديا، واليمن، والنيجر، والصومال.