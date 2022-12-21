عبدالرحمن التركيت: الشركة تخطط لزيادة حصتها السوقية بالقطاع العقاري بالاستثمار في أسواق ذات جاذبية وعوائد مرتفعة



عقدت شركة أركان الكويت العقارية اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس، بنسبة حضور بلغت 79.4%، حيث وافقت على كافة بنود جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد، فيما وافقت الجمعية غير العادية على الجمعية العامة غير العادية على إضافة نشاط على أغراض الشركة وهو نشاط «التقييم العقاري».



وخلال كلمته أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت، على نجاح سياسة مجلس ادارة الشركة بوضع الخطط والاستراتيجيات التي ساهمت بشكل كبير للوصول للأهداف المرسومة للحفاظ على استقرار وضع الشركة وتعظيم الأصول للارتقاء والنمو بالأرباح السنوية للمساهمـــين والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة، وتجنيبها قدر الإمكان التأثيرات الاقتصادية المحيطة لتحقيق أفضل نتائج مالية ممكنة.



وأضاف أن السنة المالية المنتهية لم تكن مستقرة اقتصاديا بسبب التقلبات العالمية، والتي أثرت بلا شك على الاقتصاد المحلي وهذا ما رأيناه خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية المنتهية من تراجعات في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك ارتفاع مستويات التضخم التي ادت بدورها الى اضطرار بنك الكويت المركزي الى القيام برفع أسعار الفائدة لتحقيق التوازن الاقتصادي.



وقال انه على الرغم من ذلك كله، فقد نجحت «اركان الكويت» في تحقيق نتائج إيجابية من خلال نمو إجمالي الموجودات بنسبة 67% من 89.7 مليون دينار لتصل إلى 149.6 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغ إجمالي العقارات المدارة أكثر من570 مليون دينار في مختلف القطاعات، وبلغت الإيرادات التشغيلية 7.7 ملايين دينار بارتفاع نسبته 57%، كما بلغت الإيرادات التأجيرية 6.3 ملايين دينار بارتفاع 23%، ما نتج عنه تحقيق صافي ربح بلغ 2.2 مليون دينار، بربحية 8.83 فلوس للسهم الواحد.



وتابع التركيت يقول ان الشركة حافظت في 2022 على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية المدعومة بالأداء الثابت والقوي، ما أدى إلى تحقيق الأرباح المرجوة وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية وترسيــــــخ رؤيتها بأن تكون ضمن أكبر الشركات الرائدة في قطاع العقار بالسوق المحلي، مؤكدا حرصها على تأسيس قواعد ثابتة تسمو إلى تطلعاتها المستقبلية من خلال استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وتنويع استثماراتها ضمن أسواق جديدة، والحرص على تقليص تواجدها في الأسواق العقارية المتأثرة بالصعوبات والتقلبات الاقتصادية الحالية.



وعلى صعيد الخطط المستقبلية، أوضح التركيت أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حصتها السوقية في القطاع العقاري من خلال الاستثمار في الأسواق ذات الجاذبية والعوائد المرتفعة في مختلف القطاعات العقارية وأيضا مشاريع التطوير والتشغيل، حيث تتمثل نجاحات «أركان» في تعزيز الإيرادات التشغيلية من خلال رفع نسب الإشغال في مختلف القطاعات العقارية، أولها القطاع الطبي لتقدم أركان كلينك بموقع مميز ومساحة تأجيرية تصل إلى 5000 متر مربع ونسبة إشغال 100%، والقطاع التجاري ومن أبرزها مجمع وافي بمنطقة خيطان وبنسبة إشغال 98%، والقطاعات الصناعية الحيوية في شارع الزينة والخدمية على طريق الملك فهد السريع بنسبة إشغال 100%، كذلك خدمات إدارة العقارات على رأس الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة، حيث ان خبرتها العريقة في هذا المجال ساهمت بحصولها على ثقة الأمانة العامة للأوقاف لتسند لأركان عقد إدارة عقارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 425 مليون دينار، مما ساهم في رفع إجمالي العقارات المدارة لدى الشركة مع مختلف العملاء إلى اكثر من 570 مليون دينار.



وأضاف: كما أعلنت الشركة رسميا عن استحواذها على حصة مسيطرة في الشركة الأولى للاستثمار العقاري بقيمة مالية بلغت حوالي 7.3 ملايين دينار، والتي تعتبر من أهم الصفقات الحالية في القطاع العقاري المحلي، كما انه تم الانتهاء من مشروع نادي صحي (SVN) والذي يعد صرحا إنشائيا يحقق نقلة نوعية في المجالين الترفيهي والرياضي، مشيرا إلى أنه امتدادا لرؤية الشركة في المضي قدما بسياساتها الرامية إلى البحث عن فرص واعدة تسهم في تحقيق النجاحات، فإنها تعمل على استدخال مشاريعها الجديدة والتي تحت الإنشاء والتطوير في القطاع الغذائي والترفيهي، وفق أسس وخطوات مدروسة تصب نتائجها في تحسين وتعظيم الوضع المالي للشركة وتعمل على توازن التدفق النقدي.