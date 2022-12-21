أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت الندوة السابعة من سلسلة منتدى الحوارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، والثانية في العام الأكاديمي 2023-2022 بعنوان «الأدب والطب في فصل الآداب الانجليزية»، قدمتها الأستاذة المشاركة في آداب اللغة الانجليزية بكلية الآداب والعلوم د.حنان مظفر، بحضور عدد من الأساتذة والطلبة والضيوف.



وعرضت مظفر العلاقة بين الطب والأدب، مبينة أن الطلبة المتخصصين باللغة الانجليزية معتادون على دمج التخصصات في قراءاتهم الأدبية، حيث إنها تشمل قراءات في الفلسفة والعلوم، والفن، والسياسة والطب، موضحة ان الاجيال الحالية تتميز بوعيها الخاص بالصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى قدرتها ورغبتها في الحديث عن معاناتها الصحية، لذلك، فإن فتح مجال للحوار بين الطلبة وتلك الأعمال الأدبية بشخصياتها وكتابها الذين يعانون أيضا من الأمراض الجسدية والنفسية يساعد الطلبة على رؤية أنفسهم كجزء من عالم أكبر، مما يمنحهم القدرة على تقبل هذه المعاناة.



وأكدت مظفر أهمية تمكين الطلبة من أن يصبحوا صناع المعاني والتحليلات لما يقرأونه في الفصول الدراسية، وطرحت بعض الأمثلة الخاصة لتفاعل الطلبة مع موضوع المرض في الأدب من خلال قراءة بعض كتاباتهم، والتي تتضمن انعكاسا لفهم الأدب عبر تجاربهم الشخصية.



واختتمت الحلقة البحثية بفقرة الأسئلة والنقاش المفتوح الذي ساهم في إثراء معلومات الحاضرين عن موضوع الندوة.



ويأتي منتدى الحوارات البحثية كفرصة لتواصل الطلبة مع أساتذتهم ومعرفة المزيد عن تخصصاتهم، كما يمكن أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة من مناقشة ومشاركة البحوث متعددة التخصصات حتى تتمكن الجماهير داخل مجتمع الجامعة الأمريكية وخارجها في الكويت من الاطلاع على أحدث النتائج البحثية وتعزيز معرفتهم في مجالات متعددة.