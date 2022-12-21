بحثت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين الربيعان ومسؤولة البرامج إيمان العيناوي أوجه التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتدريب الميداني.



واستعرض الجانبان خلال استقبالها الربيعان أمس سبل تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية بالشراكة مع قطاع التحرير بالوكالة ومركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلاميــــــة والمفوضية الساميـــة لاسيما في مجال التغطية الإعلامية لمختلف أوجه أعمال المفوضية.



وأوضح الجانبان أهمية الاعلام في إبراز الجانب الانساني لمختلف القضايا لاسيما قضايا اللاجئين، إضافة الى الحرص على تبادل الزيارات والخبرات والاستفادة من مجالات التدريب المتاحة في «كونا» والمفوضية.



من جهة أخرى، بحثت المديرة العامة لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب التعاون الاعلامي الثنائي بين الوكالة والجمعية.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء في مقر «كونا» أمس سبل تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والمعارض لاسيما في مجال الكاريكاتير والفنون المختلفة التابعة للجمعية بالشراكة مع قطاع التحرير بالوكالة ومركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية وادارة التسويق والعلاقات العامة.



واوضح الجانبان أهمية الشراكة الإعلامية الثنائية والتعاون في مختلف المجالات الإعلامية لإبراز الوجه الاعلامي للكويت في مختلف المجالات نظرا لما تمتلكه الوكالة والجمعية من كوادر وخبرات متمكنة قادرة على تطوير العمل الإعلامي.



وحضر اللقاء نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» عصام الغانم وادارة التسويق والعلاقات العامة وأمين سر جمعية الكاريكاتير بدر المطيري.