

أسامة دياب



أقامت سفارة اليابان لدى البلاد مسابقة الخطابة باللغة اليابانية الخامسة عشرة بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت والجمعية اليابانية في الكويت يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، حيث استضاف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المسابقة في مكتبة الكويت الوطنية.



في كلمته الافتتاحية، أعرب القائم بالأعمال في سفارة اليابان، كانيكو كوجي، عن سعادته البالغة لاستمرارية إقامة هذا الحدث على مدى 15 عاما، معبرا عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت في تدريس اللغة اليابانية منذ عام 1996.



وقد شارك في المسابقة أحد عشر متسابقا، في حين حضر ما يقارب 100 شخص من الجمهور، وأظهر جميع المتسابقين أداء رائعا في التحدث باللغة اليابانية.



وعلى هامش المسابقة، قدم ضيفان مميزان عروضا تقديمية خاصة الضيف الأول، وهو د.أوكي يوتاروه، الأستاذ المساعد في مكتب J-MENA جامعة كيوشو، والذي قدم عرضا للترويج للدراسة في اليابان بمعلومات عامة عن مختلف الجامعات اليابانية الشهيرة.



أما الضيف الثاني، وهو فيصل السالم، أحد مشاهير الإنستغرام وصديق اليابان المعروف أيضا باسم gaijinxpress، فقدم كلمة خاصة عن تجربته في العيش في اليابان لسنوات طويلة.