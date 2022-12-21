

هادي العنزي



تقام مساء اليوم 11 مباراة ضمن منافسات اليوم الثاني بدور المجموعات للفردي في بطولة النخبة العربية الثانية للتنس للرجال، وذلك على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.



وقد أجريت قرعة البطولة مساء أمس الأول بقاعة المؤتمرات في اتحاد التنس بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس عبدالصمد العريان، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق علي الديحاني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي وليد سامي، والحكم العام للبطولة عبدالرؤوف عبدالسلام، ومساعده الحكم الدولي أحمد هاشم، و23 لاعبا عربيا، بعد تخلف أحد الأبطال العرب عن المشاركة لأسباب طارئة.



وينص نظام البطولة التي تختتم يوم 27 ديسمبر الجاري، على أنه يتأهل الفائزان بالمركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يواجه أوائل المجموعات الأربع وأصحاب المركز الثاني بنظام خروج المغلوب، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.



من جانبه، ذكر عبدالصمد العريان أن القرعة أجريت بنجاح، وبحضور جميع اللاعبين وبإشراف الاتحاد العربي والحكم العام الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام، وقال إن مراسم القرعة شهدت توزيع اللاعبين إلى أربع مجموعات لأجل مزيد من الاحتكاك بين أبطال العرب، الأمر الذي يسهم في اكتسابهم مزيدا من الخبرات الفنية.



من جهته، أبدى لاعب منتخب الجزائر توفيق سهتالي سعادته بالمشاركة في البطولة، وأشاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله، مضيفا: لعل أحد أهم أسباب نجاح البطولة في نسختها الأولى المجمع المثالي للتنس، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.