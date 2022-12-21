

كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني القطرية قوات الإسناد التي ساهمت في تأمين بطولة كأس العالم (قطر 2022) ومن بينها قوة الإطفاء العام الكويتية.



وأعرب مدير عام الدفاع المدني القطري اللواء حمد الدهيمي، في كلمة خلال حفل التكريم، عن شكره لجميع المشاركين في قوة الإسناد على ما بذلوه من جهود ساهمت في إنجاح تأمين تلك البطولة العالمية.



وأكد الدهيمي ان النجاح الذي حققته تلك البطولة يعد نجاحا للجميع «ويمثل ترسيخا لمبدأ التعاون والتآخي وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المشاركة».



من جانبه، قال قائد قوة الإطفاء العام الكويتية المشاركة المقدم عبدالله محمود، في كلمة مماثلة، ان مشاركة القوة تأتي كقوات إسناد ودعم لدولة قطر الشقيقة بعناصر بشرية متخصصة في مجال البحث والإنقاذ والإطفاء والمواد الخطرة إلى جانب زوارق متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء.



وعبر المقدم محمود عن السعادة للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم بقطر التي وصفها بأنها تعد أكثر بطولات كأس العالم أمنا وسلامة ومثالا عالميا يحتذى.



حضر التكريم عدد من الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات المكرمة وضمت قائمة المكرمين الى جانب قوة الإطفاء العام بالكويت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية (بقوة لخويا) ووحدة الإطفاء المركزية بالقوات المسلحة القطرية وعدد من الشركات الداعمة للادارة العامة للدفاع المدني القطري.