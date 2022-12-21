الضاوي تحدث عن عظمة وفضائل تقوى الله

عبدالكريم أحمد



نظم ديوان الجارد في منطقة العقيلة ندوة ‏«تأملات في القرآن» تحدث فيها أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت د. يوسف الضاوي.

بدأت الندوة بترحيب الشاعر والأديب ماجد الجارد بالمتحدث وحضور الندوة ثم ألقى أبيات شعرية تحث على التزام الطاعات والأخلاق الحميدة وتجنب المحرمات.



ثم تحدث الضاوي عن ضرورة التزام تقوى الله عز وجل، موضحا بأنها تعني العمل بطاعته وتجنب ما حرمه سبحانه، في وقت دعا فيه المتعسرين بمراجعة تقواهم لله.



ولفت إلى أن التقوى هي أعظم وصية من الله عز وجل إلى الأولين والآخرين وفق ما جاء في الآية الكريمة «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله...».



وتطرق الضاوي إلى فضائل تقوى الله، مفيدا بأن من بلغ درجة المتقين هو من السعداء الفائزين في الدنيا والآخرة لما للتقوى من ثمار كثيرة فيهما.