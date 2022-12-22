مفرح الشمري



تحت رعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، أقيم حفل انطلاق استراتيجية المجلس الوطني 2023 - 2028، في المركز الأمريكاني الثقافي بحضور عدد من الفنانين والأدباء والمسؤولين وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في الدولة.



تضمن الحفل كلمة ألقاها وزير الإعلام والثقافة، مؤكدا عزم فريق العمل ان تكون هذه الاستراتيجية انطلاقة فعلية وخطوة جادة من عدة خطوات للوصول إلى استراتيجية وطنية تهتم بالثقافة والأدب وأن تكون نبراسا لمنهجية عملية مستقبلية لكل مؤسسات الدولة للاهتمام بالثقافة والأدب بشكل أعمق.



وقال إنه تم اعداد الخطة الاستراتيجية وفق المنهجية التشاركية، حيث تتسم بالاستماع الى آراء العاملين في مختلف القطاعات والمستويات القيادية والإشرافية والتنفيذية في المجلس، والتواصل مع المعنيين من خارج المجلس الوطني من رواد وشباب في قطاعات الدولة: الحكومي والأهلي والخاص من ادباء وفنانين وكذلك الاكاديميون والعاملون في الشأن الثقافي تحت إشراف فريق متخصص من الكفاءات الوطنية وتم النظر في التجارب الدولية والمصادر المعرفية للوقوف على جذور الإشكاليات وتوضيح الحقائق التي ساعدت على استخلاص هذه الاستراتيجية.



وأشار الى ان وثيقة الاستراتيجية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصت على تعزيز الاتساق مع رؤية «كويت جديدة 2035» وركائزها الأساسية، والتوافق مع الخطة الإنمائية الثالثة للكويت للسنوات 2023 ـ 2025، واستكمال الجهود والإنجازات السابقة، وبالأخص ما قدمته الخطط والسياسات التنموية المعنية بالثقافة، بعد استخلاص الدروس والفرص.



وذكر ان رؤية الاستراتيجية هي «السعي الى خلق تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة للإبداع» وأن نتحول إلى دور الناظم والمساهم في تعزيز مكانة الخدمات والمنتجات الثقافية، وأن نتشارك في تعظيم عوائد الاستثمار في مجالات الثقافة والفنون والآداب والآثار والمكتبات، والعمل على حوكمة الأداء وتطوير بيئة رقمية تساهم في استقطاب المواهب وتطوير الكفاءات، وصولا إلى تحسين المؤشرات الوطنية والدولية، وتأكيد مكانة الدولة على خارطة الثقافة.



وأوضح المطيري ان من أهم نتائج الاستراتيجية التي تتطلع إليها هي الوصول إلى أحد التصنيفات الثلاثة الأوائل عربيا في أهم عشرة مؤشرات ثقافية، تحقيق جوائز ثقافية لا تقل عن 50 جائزة سنويا على الصعيدين العربي والدولي، ربط 50% من نسبة تمويل أنشطة القطاعات بالأداء، تنويع تمويل موارد المجلس من مصادر غير حكومية، أن تصبح المشاركة في الأنشطة الثقافية جزءا من جودة حياة المواطن والمقيم بما لا يقل عن 100 دقيقة أسبوعيا وأن تكون القراءة ممارسة اجتماعية بما لا يقل عن مرة واحدة أسبوعيا.