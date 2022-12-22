أسامة أبو السعود



أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مبارك الحيان إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاشغال بعد أن أنجزت مشروع تصميم مجمع الشيخ نواف الأحمد لطباعة المصحف الشريف بدأت الإجراءات القانونية لطرح مشروع إنشاء وصيانة المجمع. وقال الحيان في تصريح صحافي إن هيئة القرآن قامت بتصميم مشروع مجمع الشيخ نواف الأحمد لطباعة المصحف ليكون تحفة معمارية تليق بوظيفتها الشريفة المتعلقة بطباعة القرآن الكريم. وأضاف أن هيئة القرآن حرصت على مراعاة استقبال الزائرين من مختلف الشرائح سواء كانوا من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات أو أصحاب الاختصاص أو الدعاة ورجال الدين أو طلبة العلم أو من الراغبين في زيارة المطبعة للاطلاع على مراحل طباعة المصحف الشريف وزيارة المتحف المتخصص بتاريخ طباعة المصحف بالإضافة إلى بعض مرافق الضيافة في المساحات الخضراء الجميلة.



وبين أن المشروع يقع في منطقة صبحان الصناعية بمساحة 27.200م2 ويتكون من سرداب ثان عبارة عن منطقة مكائن تبريد الهواء الرئيسية وسرداب أول يحتوي على مواقف السيارات ومخزن للمواد الأولية وطابق أرضي به مكاتب إدارة المطبعة ومنطقة الضيافة، بالاضافة الى منطقة الطباعة الأساسية والمسجد وطابق أول يحتوي على الإدارة العليا ومكاتب تابعة للمطبعة.