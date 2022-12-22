

أعلن بنك الخليج عن إطلاق «Easy Pay Plus»، الإصدار المحدث من خدمة Easy Pay، الذي يمكن حاملي بطاقات البنك الائتمانية من سداد مقابل مشترياتهم كبيرة القيمة على 12 قسطا شهريا بفائدة 0%.

ويمكن لكل الشرائح من جميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية الاستفادة من هذه الخدمة المميزة، وتتضمن المشتريات المحلية والدولية، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة المشتريات 300 دينار، علما أن الخدمة تقتصر على عمليات الشراء فقط، ويستطيع العميل التواصل مع مركز اتصال بنك الخليج لتحويل المعاملة إلى خدمة Easy Pay.

وعلى سبيل المثال، عندما يشتري العميل سلعا بقيمة 600 دينار من متجر محلي أو دولي، يمكنك تحويلها إلى Easy Pay Plus من خلال مركز الاتصال، ليتمكن من تقسيط المبلغ على مدى 12 شهرا، بقيمة 50 دينارا كويتيا في الشهر مقابل رسوم تبلغ دينارين لمرة واحدة فقط.



وفي هذا الإطار، قال المدير العام للمجموعة المصرفية الشخصية، في بنك الخليج محمد القطان إن التطوير الذي شهدته خدمة Easy Pay، يأتي ضمن حزمة كبيرة من الخدمات التي يوفرها البنك للعملاء، مشيرا إلى أن البنك يحرص بشكل مستمر على التواصل مع العملاء واستطلاع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل بشكل سريع على تلبيها.



ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل برنامج نقاط في الكويت، يمكنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علما بأن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من الداخل، لافتا إلى أن النقاط توفر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.