في إطار حرص المجلس البلدي على دعم أصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة فقد أحال رئيس المجلس عبدالله المحري طلبا بشأن تخصيص مواقع لإقامة اكشاك وبوثات في الجمعيات التعاونية الى اللجنة الفنية للدراسة.



وأوضح كتاب الوكيل المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي والمتضمن مقترح الوزارة بهذا الخصوص انه في ظل وجود مساحات في الجمعيات التعاونية وفي ظل الطلب باستغلال تلك المساحات في اقامة اكشاك وبوثات، حيث ان الجمعيات التعاونية تقدمت بعدة طلبات للوزارة لإقامة اكشاك وبوثات لديها.



ونظرا لأن وجود الاكشاك والبوثات واعتمادها وترخيصها في الجمعيات التعاونية يعتبر مصدر دخل مهم للجمعيات يساهم في رفع مركزها المالي وبالتالي تقديم الخدمات الضرورية لمساهمي وأهالي المناطق التابعة للجمعيات التعاونية، وكذلك رفع المركز المالي لتلك الجمعيات يساهم في ارتفاع ايرادات املاك الدولة من خلال مبالغ الدعم التي يمكن الحصول عليها مقابل تأجير الأكشاك والبوثات واعتمادها.



كما أن الجمعيات التعاونية يمكنها الاستفادة من وجود البوثات والأكشاك في خدمة المبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة في إقامة المشروعات المختلفة والتي لا تحتاج لمساحات كبيرة، بما يساهم في دعم تلك الفئة من الشعب والتي توليها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية الكثير من الاهتمام والعناية مما يساعد في تخفيف العبء عن الدولة.



ونظرا لأهمية الجمعيات التعاونية في التوفير والحفاظ على الأمن الغذائي في الدولة من خلال زيادة موارد الجمعيات حتى يتسنى لها القيام بدورها بالشكل المثالي لخدمة المجتمع، وأسوة بوجود الأكشاك والبوثات في الأسواق المركزية الموازية بشكل منظم ومعتمد من قبلكم.



لذا، نتقدم باقتراح تخصيص مواقع ضمن الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية يتم استغلالها في إقامة أكشاك وبوثات لأنشطة متنوعة بحيث يتم تغيير انشطتها حسب حاجة الجمعيات وذلك لخدمة اهالي ومساهمي الجمعيات التعاونية ولرفع المركز المالي ولخدمة المجتمع بشكل عام.