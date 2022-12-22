مبارك الخالدي



يتجدد السباق بين فريقي الشباب واليرموك على صدارة دوري زين للدرجة الاولى عندما تنطلق منافسات الجولة التاسعة من المسابقة اليوم، حيث يستضيف الشباب برصيد 14 نقاط فريق الصليبخات بـ 5 نقاط، كما يحل اليرموك بـ 14 نقطة ضيفا على خيطان الذي يمتلك 9 نقاط. ويغيب عن مواجهات الجولة متذيل الترتيب فريق برقان بنقطتين.



وتصب التوقعات في خانة فريق الشباب الاجهز فنيا وبدنيا لعبور محطة الصليبخات المتذبذب ومواصلة صدارته للفرق، بينما ينتظر اليرموك مهمة صعبة امام خيطان المتطور مؤخرا والذي يمر بحالة انتعاشة بعد تولي المدرب ابراهيم عبيد القيادة الفنية، ما يشير الى ان المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين.