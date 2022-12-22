يحيى حميدان



سقط الكويت في فخ التعادل السلبي مع ضيفه التضامن مساء أمس في ختام الجولة الـ 11 من دوري «زين» الممتاز.



وأضاف «الأبيض» نقطة لرصيده الذي أصبح 22 في صدارة الترتيب، فيما أصبح لـ «العنيد» 13 نقطة بالمركز الثامن.



وقبل انطلاق المباراة رفع لاعبو وإداريو الكويت لافتة نعي لمدربهم السابق والمستشار الفني محمد عبدالله الذي انتقل الى رحمة الله أول من أمس.



وفرض الكويت سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول، فيما اكتفى التضامن بالتكتل في منطقته الدفاعية والجري خلف لاعبي «الأبيض» لمنعهم من التسجيل.



وسنحت لـ «الأبيض» فرصتان لهز الشباك، الأولى كانت الأخطر عن طريق يوسف ناصر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأبعد حارس «العنيد» سعود القناعي كرته لركلة ركنية لم تثمر (11).



وتلقى المغربي مهدي برحمة كرة مثالية من عمرو عبدالفتاح «عموري»، وحولها برأسه صوب المرمى، إلا أن الحارس القناعي تصدى لها مرة أخرى (45+3).



وفي الشوط الثاني قدم لاعبو التضامن مجهودا كبيرا للحد من خطورة الفريق الكويتاوي سواء عبر الأطراف من «عموري» والبديل أحمد الظفيري وسامي الصانع، أو من العمق بعدما وجد الهداف التونسي طه ياسين الخنيسي صعوبة كبيرة في التعامل مع الكرات التي تصل له بسبب تألق الغاني صامويل سارفو وفهد صباح في تنظيف منطقتهم، لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.