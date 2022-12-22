هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على ضيفه السد القطري 99-93 في أولى مواجهات الفريقين بالمجموعة الثانية لبطولة دوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة، والتي أقيمت مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، واحتاج الأبيض إلى شوط إضافي لحسم انتصاره، بعدما تعادل الفريقان 86 -86 لكل منهما في نهاية الربع الأخير.



وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات المجموعة تغلب المنامة البحريني على النصر السعودي 75-72 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة وزارة الرياضة في الرياض.



وتقام البطولة بنظام المجموعات بحسب الأقاليم، وقسمت أندية الخليج إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور الثاني من الدوري الآسيوي، فيما يتقابل الفريقان أصحاب المركز الثاني، لحسم هوية المتأهل الثالث.



من جانب آخر، يلتقي كاظمة مع العربي في الـ 6:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام لكرة السلة، ويسعى «البرتقالي» لمواصلة انتصاراته في الدوري، فيما يأمل «الأخضر» تحقيق المفاجأة وإلحاق الخسارة الأولى بكاظمة في البطولة.