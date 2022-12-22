سجل لاعبا منتخبنا الوطني للتنس محمد العوضي وعيسى قبازرد بداية مميزة في منافسات اليوم الأول لدور المجموعات في بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، التي ينظمها الاتحاد الكويتي للعبة، وتستمر منافساتها حتى 27 ديسمبر الجاري، على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.



وتمكن العوضي من تسجيل انتصاره الأول في البطولة على حساب البحريني فارس عبدالكريم بمجموعتين دون رد بواقع (6-1) و(6-3) ضمن المجموعة الأولى، فيما تفوق قبازرد على مواطنه يعقوب محمد بمجموعتين للاشيء (6-0)، و(7-6) ضمن المجموعة الثالثة.



وشهدت مواجهات اليوم الأول مستويات فنية رفيعة من اللاعبين، إذ تغلب المغربي ياسين الدليمي على المصري أكرم السلالي في المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا فوز الأردني عبدالله شلباية على اللبناني حسن ابراهيم، كما حقق التونسي محمد الواقع فوزا صعبا على السعودي سعود الحقباني.



وفي منافسات المجموعة الثانية، خسر الكويتي بدر العبدالله من المصنف الثالث اللبناني بنجامين حسن، فيما فاز المصري محمد صفوت على السعودي عمار الحقباني، كما انتصر الأردني موسى القطب على الجزائري توفيق سهتالي بصعوبة، وفي المجموعة الرابعة تغلب المصري كريم مأمون على نظيره الكويتي علي الشطي.



وتقام اليوم 11 مباراة ضمن مواجهات اليوم الثالث لدور المجموعات، وتبدأ المنافسات في الـ 4 عصرا.