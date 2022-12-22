تحت رعاية وحضور رئيس الجامعة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري، نظمت عمادة الدراسات اللغوية بالجامعة العربية المفتوحة، في مقر الرئيس بالكويت يوم أمس الأول، احتفالية متزامنة في 4 فروع من الجامعات بالوطن العربي: الكويت - مصر- الأردن - وعمان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. وكان قد سبق الاحتفال الإعلان عن مسابقة للطلبة في مضمار القصة القصيرة، احتفاء بهذه المناسبة.



شارك في المسابقة 53 من طالبات وطلاب الجامعة وأوعز إلى لجنة من أساتذة العربية اختيار أفضل ثلاث قصص من كل جامعة من بين القصص المشاركة في المسابقة.



حضر الاحتفالية المتزامنة في الكويت وفي مقرات الجامعة الثلاثة الأخرى: مصر والأردن ولبنان أ.د.محمد سيد مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت وأ.د.عزيز ثابت سعيد عميد كلية الدراسات اللغوية ومدراء الجامعات في الدول العربية المشاركة في المسابقة وهم الدكتور محمد البادي رئيس الجامعة في عمان، أ.د. تحرير حمدي مدير الجامعة المكلف في الأردن والدكتور ماجد وافي مدير الجامعة المكلف في مصر، حيث كرم رئيس الجامعة ومدراء الجامعات الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، كما وزعت شهادات مشاركة لبقية المتسابقين والمتسابقات تخلل الاحتفال، الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم، ملخصا عن المسابقة ألقاه د.عباس عباس من الجامعة في الأردن ثم كلمة من عميد الكلية أ.د.عزيز ثابت عن العربية في يومها الأغر وقصيدة كتبها بالمناسبة، وكلمة توجيهية من رئيس الجامعة أ.د.الزكري. كما تخلل الاحتفال استماع للقصة الحائزة على المركز الأول من كل جامعة. وبمشاركة الطلبة والطالبات المشاركين في المسابقة وبعض أولياء الأمور وبعض أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين.