تقدمت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بخالص التهاني والتبريكات لزملائها أعضاء هيئة التدريب الذين وافقت لجنة الترقيات بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث على ترقياتهم، وهم الدفعة الأولى التي يتم ترقيتها حسب بنود لائحة الترقيات الجديدة 54/2022، ويبلغ عدد من تمت ترقيتهم 6 زملاء بقسم التربية العملية بكلية التربية الأساسية، وعدد 3 بكلية الدراسات التكنولوجية.



وأكدت الرابطة متابعتها لهذا الملف وبانتظار عرض ملفات الترقية على لجنة الشؤون العلمية للمصادقة عليها، حيث سيتم احتساب الترقية بأثر رجعي لحين صدور قرار الترقية.