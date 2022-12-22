استقبل عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.بدر البديوي الخبير الزائر د.شبل الغريب من جامعة الإسكندرية ـ مصر، وذلك لتقييم برنامج ماجستير أصول التربية، بحضور كل من العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.مشاري العيفان، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير د.سجى بوخمسين، وفرح المطوع ـ أستاذ مشارك بكلية التربية.



وتهدف الزيارة إلى تسليط الضوء على جميع أقسام وعلوم التربية لما لها من أهمية تنعكس بشكل كبير على المجتمع، حيث إن العلم والتربية صورتان من صور المجتمع، كما أن لجامعة الكويت بعراقتها دورا بارزا في مجال النشر العلمي، وذلك من خلال التركيز على القضايا الفلسفية، والعمق في المناهج الدراسية.



ومن أبرز الاقتراحات التي تم تقديمها خلال الزيارة عمل سيمنار علمي لقسم أصول التربية بشكل دوري، وإقامة مؤتمر علمي للكلية والقسم للتشجيع على تقديم البحوث والأوراق العلمية، فضلا عن تعزيز دور الحوار العلمي بوجود البيئة البحثية المناسبة، وتطوير المجالات التي تخدم التربية والتعليم، والتركيز على موضوع الدراسات البينية.