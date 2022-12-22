الإبراهيم لـ «الأنباء»: نقدم 30 خدمة إلكترونية عبر منصة الهيئة ونعمل على إضافة خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد



دارين العلي



أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن اضافة خدماتها على تطبيق «سهل» و«سهل اعمال» في اطار التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول الى الخدمة.



وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخة الابراهيم في تصريح لـ«الأنباء» ان الخدمات الجديدة تشمل تصاريح الدخول لمحمية الجهراء ومنصة حجز صيد النزهة للأفراد، فيما تتوافر للشركات خدمة دفع البيانات الجمركية.



وأوضحت الابراهيم ان الهيئة تعمل حاليا على اضافة عدد من الخدمات الاخرى عبر تطبيق سهل كطلبات ترخيص المواد وادخالها الى البلاد، وكذلك تسديد الرسوم المختلفة وغيرها.



ولفتت الى ان الهيئة تقدم عبر منصاتها الالكترونية وموقعها 30 خدمة ما من شأنه التسهيل على المواطنين في اتمام معاملاتهم دون الحضور بشكل شخصي الى مقر الهيئة.



.. و«الإعلام» تُطلق 3 خدمات عبر «سهل»



أعلنت وزارة الإعلام إطلاقها ثلاث خدمات خاصة بها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ضمن خطة أهداف إستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد لـ «كونا» ان اطلاق هذه الخدمات يأتي في اطار تنفيذ الأهداف المستدامة لاستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالرقمنة وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



واضافت مراد ان الخدمات الإلكترونية للوزارة المتاحة حاليا تتعلق بحق الاطلاع من خلال الحصول على القرارات والوثائق المرتبطة وخدمة الاطلاع على المعلومات وخدمة تراخيص النشر الإلكتروني التي تشمل طلبات اصدار تراخيص اعلام الكتروني للأفراد.



وأكدت أن انضمام خدمات وزارة الإعلام لتطبيق (سهل) يعد ضمن اهداف استراتيجية الوزارة وفق رؤية «كويت 2035» تنفيذا لبرنامج «استدامة» الذي يتكون من مجموعة مبادرات تنفيذية واضحة المعالم والأهداف والمؤشرات تسهم بالتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها مختلف وزارات الدولة والجهات الحكومية.