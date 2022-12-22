استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو السفير أحمد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.