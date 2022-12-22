قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام مواطن بأن يؤدي لمواطن آخر «بائع سجاد» مبلغ 500 الف دينار كويتي، وذلك قيمة شيك حرره بمبلغ 339 الف دينار كويتي لشرائه عدد 56 سجادة ايرانية الصنع، وقيمة فوائد قانونية بواقع 7% سنويا عن المبلغ.



وتتلخص وقائع الدعوى التي اقامها المواطن بائع السجاد، عبر المحامي محمد الصايغ في أن موكله باع في عام 2012 عدد 56 سجادة ايرانية الصنع بمبلغ 339300 دينار كويتي، حيث قام المواطن بتحرير الشيك بالمبلغ لبائع السجاد يستحق في العام نفسه، وعندما توجه بائع السجاد لصرفه يوم استحقاقه تبين عدم وجود رصيد فأبلغ عن الواقعة، وقد قضت محكمة الجنح بحبس المواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة اصدار شيك دون رصيد.



وأكد الصايغ ان هناك علاقة تعاقدية بين موكله والمواطن، ومن ثم يحق لموكله المطالبة بالمبلغ لانشغال ذمته بهذا المبلغ مع التعويض القضائي الذي تقدره المحكمة.