أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية لديها مخصص مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي بقيمة 1.53 مليار دينار، وذلك للصرف طويل الأجل للموظفين البالغ عددهم نحو 22.5 ألف عامل في القطاع.



وقالت المصادر ان كل الموظفين العاملين في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة على سلم الرواتب يستحقون مكافأة نهاية خدمة من فئة الذين التحقوا بالعمل قبل 1 يناير 2015، وهو تاريخ سريان قانون المكافأة المالية ـ التأمينات الاجتماعية رقم (2014/110).



وأوضحت المصادر أن التكلفة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة تتناقص وتتوقف على مدة خدمة كل موظف ومنصبه وتاريخ تقاعده، مشيرة إلى أن القانون رقم (2014/110) الصادر في 10 أغسطس 2014 بتقرير المكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية حلت فيه المكافأة المالية بديلا عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين، وبحد أقصى 28 ألف دينار لمن أمضى 30 سنة خدمة مسجلة بـ «التأمينات».