بحثت وزارة النفط مع المعهد العربي للتخطيط خطتها الاستراتيجية الجديدة الممتدة للسنوات الخمس المقبلة وفق أفضل الممارسات المتبعة بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية كويت جديدة لعام 2035.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الاجتماع حضره كل من وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح ووكيل المعهد العربي للتخطيط د.وليد عبدمولاه، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم تسلم الملاحظات على استراتيجية وزارة النفط من قبل فريق عمل الاستراتيجية في المعهد، تمهيدا لدراستها وإضافة أي ملاحظات تكون مناسبة وتتماشى مع برامج العمل داخل الوزارة.



وأضافت الوزارة أنها تمتلك اليوم عددا من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة وتعزيز موارد الثروة النفطية في الكويت وتحقيق أفضل تنمية واستغلال للموارد بما يضمن تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها.



وذكرت وزارة النفط ان فريق عمل إعداد استراتيجية الوزارة للسنوات الخمس المقبلة يتكون من الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الوزارة م.خالد وليد الديين، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، والمستشار قصي موسى حمد الدرويش، وكل من أروى بدر البشر وحصة بدر الراشد ودعاء فهد الكندري ودلال عبدالعزيز الغانم وسارة ناصر المزيد ولطيفة داود العصفور ومريم محمد العرادة ومنى معتوق الفليج وهديل درويش العرادي.



ويتشكل فريق العمل من المعهد العربي للتخطيط من وكيل المعهد د.وليد عبدمولاه، وكبير المستشارين د.بلقاسم العباس، وعضو الجهاز الفني د.محمد أمين لزعر، وعضو الجهاز الفني د.نواف أبو شماله، وعضو الجهاز الفني د.جاسم الجزاع، والمستشار بالمعهد د.معز العبيدي.