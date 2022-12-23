هادي العنزي



تغلب القادسية على الجهراء 102-67 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة (الدمج)، ليرفع الأصفر رصيده إلى 12 نقطة، فيما تحصل الجهراء على نقطة الخاسر ليصل إلى 13 نقطة.



وفي مباراة ثانية، فاجأ الشباب نظيره القرين وتغلب عليه 91-90، على ذات الصالة. ويلتقي اليوم في الـ 6:30 مساء الكويت متصدر الترتيب نظيره اليرموك.



جاءت مواجهة القادسية والجهراء لمصلحة الأول في أغلب فتراتها، وكان لاعبو الأصفر الطرف الأفضل بمختلف فترات المباراة، وتفوقوا في الربع الأول 26-12، وواصلوا أفضليتهم في الربع الثاني، ليحسموا النصف الأول من المباراة بفارق 15 نقطة (50-35).



ولم يكن الجهراء بقيادة مدربه أحمد الفران بأفضل حالا في الربع الثالث، حيث واصل مستواه غير المتوقع ليخرج متأخرا 15-27 وبمجموع 77-50، ولم يتحسن الأداء «الجهراوي» في الربع الأخير، كما واصل فريق المدرب برانكو ماسكموفيتش أفضليته (25-17)، ليخرج الأصفر فائزا بجدارة، وتألق المحترف روبرت لوري الذي سجل 32 نقطة، واستحوذ على 6 كرات مرتدة.