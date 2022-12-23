كشفت BDK Parfums، دار العطور الفرنسية الراقية، عن إطلاق عطر Amber Safrano هذا الشهر ليشكل أحدث الإضافات إلى تشكيلة Exclusive من العطور الفاخرة. ويعكس العطر الجديد المزايا المختلفة لمكوناته التي تجمع بين قوة ودفء العنبر والنفحات الجذابة لعبق الجلد لتقديم رائحة فريدة تأسر الحواس. ويثري عطر Ambre Safrano إرث المجموعة، حيث ينقل عشاق العطور إلى أجواء الشرق المفعمة بالدفء والحيوية. ويتكشف العطر عن نفحات عليا من الزعفران والبرقوق والفلفل الأسود من مدغشقر، ويفوح منه عبق التوابل وروائح الأزهار المنعشة والنفحات الترابية الدافئة. أما النفحات الوسطى فتجمع بين رائحة الورد التركي وعبق الجلد الأسود، مع لمسات من الفانيليا التي تضيف طابعا من الدفء على التركيبة، ليختم مع النفحات القاعدية الخشبية لخلاصة خشب البلوط والصندل. وتتناغم مكونات العطر بتوازن وإلهام من إبداعات العلامة السابقة لتعكس التزام Julien Rasquinet، صائغ العطور الرائد، باستخدام أجود المواد العطرية الفاخرة، خاصة الزعفران، لابتكار تركيبات فريدة تراعي أعلى معايير الحرفية. وتعليقا على هذا الموضوع، قال Rasquinet: «يتميز الزعفران برائحته الغنية ومعانيه العميقة. ولطالما شكل الزعفران رمزا للمشاعر والأحاسيس المرهفة ومصدرا للسعادة في الثقافات القديمة.