مبارك التنيب



في إطار الجهود الأمنية لمواجهة الأنشطة الإجرامية والمخالفات الأخلاقية التي تضرب المجتمع وتؤثر سلبا في مختلف شرائحه، تم ضبط أجنبيتين تعملان في شبكة دولية تمتهن الأعمال المنافية للآداب.



وفي بيان لها، أعلنت الإدارة العامة لللعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالاشخاص أسفرت عن ضبط الفتاتين اللتين تنتميان إلى إحدى الشبكات الدولية والتي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية واتضح دخولهما الكويت بسمة دخول سياحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية والرذيلة بمقابل مادي، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.