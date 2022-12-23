أعلن رئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ناصر بدر العتيبي، أن التسجيل بخطة الشواغر للراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة سيستمر حتى الأربعاء 28 الجاري. وأشار العتيبي إلى أن إدارة الهيئة قد حددت الفئات المسموح لها بالتسجيل في خطة الشواغر وهم: الكويتيون، وأبناء الكويتيات، ومن لديهم قرار معاملة كويتي، وأبناء الشهداء، والديبلوماسيون وأسرهم، موضحا أن الاتحاد سيستقبل الطلبة في مقره بمنطقة العديلية لمساعدتهم في عملية التسجيل، وذلك على فترتين صباحا ومساء.



وبين العتيبي أن تسجيل البنين سيكون خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، والفترة الثانية من الساعة 3 إلى 6 مساء، فيما يكون تسجيل الطالبات بالفترة الصباحية فقط من الساعة 9 إلى الساعة الواحدة ظهرا.