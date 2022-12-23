آلاء خليفة



أكدت مديرة جامعة الكويت بالإنابة أ.د.سعاد الفضلي أن انتقال الإدارة الجامعية لمبناها الجديد بمدينة صباح السالم «لم شمل» للأسرة الجامعية، مشيدة بهذا الابداع الرائع الذي يشهده هذا الصرح التعليمي.



جاء ذلك خلال حفل تدشين الانتقال لمبنى الإدارة الجامعية بمدينة صباح السالم الجامعية صباح امس بحضور الأمين العام بالانابة أ.د.فايز الظفيري ومساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية بالإنابة د.خالد الرشيد والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ومساعد نائب المدير للخدمات الاكاديمية المساندة أ.د.محمد الظفيري ونواب المدير وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وتضمن جولة في بعض المرافق الجامعية الجديدة بالمدينة ومنها مبنى الإدارة الجامعية وقاعة الدانة ومركز المؤتمرات.



وقالت الفضلي ان جامعة الكويت تعد القائد للمسيرة التعليمية والثقافية، داعية الى العمل في سبيل الارتقاء بالجامعة وجعلها في المقدمة دوما، معربة عن أملها في تضافر الجهود للارتقاء بالنظام التعليمي في الكويت، مشيرة الى ان أول المكاتب التي تم نقلها من الإدارة الجامعية وباشرت عملها بالمبنى الجديد مكتب مدير الجامعة والمكتب الفني ومكتب الخدمات، وخلال الاسبوع المقبل سيتم نقل إدارة الشؤون العلمية والتخطيط وبقية الادارات.



وأضافت: سيكون في المستقبل مدارس نموذجية في المدينة تحت إدارة كلية التربية، بالإضافة إلى المباني الرياضية والتثقيفية بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة، والمدينة ستخدم القطاع التعليمي والمجتمع ككل، لافتة الى ان التصميم جاء خاصا بكل كلية ومكملا لبعضه بعضا.



وفي معرض ردها على اسئلة الصحافيين حول الملاحظات الانشائية، بينت ان كل مبنى جديد لا بد ان يتطلب بعض الرتوش، وبعد التسلم هناك عامان للصيانة عن طريق الشركات المنفذة، والرتوش لا تمنع تسلم المباني.



وعن المدينة الطبية، قالت انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في تصميمها وحاليا في بداية البنية التحتية، آملة ان يتم الانتهاء منها في غضون سنوات قليلة، مشيرة إلى ان معظم العمادات انتقلت بالفعل الى الشدادية ما عدا عمادتي القبول والتسجيل وشؤون الطلبة حيث ستلتحقان بالإدارة الجامعية بالانتقال الاسبوع المقبل.



وبشأن تسليم المباني الى جامعة عبدالله السالم، قالت الفضلي انه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين جامعة الكويت والمجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم لتنظيم وترتيب تسليم المباني، لافتة الى ان خطة الجامعة الجديدة ان بداية الدراسة ستكون في سبتمبر 2023، كما تم إبلاغنا، وستكون بدايتهم في مباني الجامعة في الشويخ.



وعن تسكين الشواغر الإدارية والقيادية في جامعة الكويت، ذكرت انه في الوقت الحالي الأمور مستقرة والجميع يعمل بأقصى طاقته لخدمة الكويت، مؤكدة ان تغيير التكليفات الاخيرة لمصلحة الجميع، والإدارة الجامعية عندما كلفت كان هدفها منح الفرص للكفاءات والخبرات لقيادة الجامعة.



بدوره، رحب الأمين العام بالانابة أ.د.فايز الظفيري بالأسرة الجامعية متمثلة في أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية وموظفين الجامعة بمختلف اداراتها، موضحا ان الإدارة الجامعية تعمل دائما نحو استقرار مدينة صباح السالم الجامعية.



من جانبه، أعرب مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية بالإنابة د.خالد الرشيد، عن سعادته بانتقال الإدارة الجامعية الى مبناها الجديد، مستذكرا بدايات المشروع في 2001 وكان حينها من ضمن الفريق الاول للإدارة الجامعية للتنفيذ والتخطيط لهذا المشروع، وأشعر بالفخر والسعادة لتلك الجهود المبذولة لانجاز هذا الحلم المنشود.



وأوضح الرشيد ان آخر ما تم انجازه مجمع المباني الإدارية والذي يتكون من 6 أجزاء أساسية وتم تسلمها على 3 مراحل، واستفدنا من الدروس السابقة في عدم المماطلة بتأخير الانتقال للمباني وكنا بحاجة الى همة وجهود الكل، لاسيما ان هذا الانتقال يعد الاصعب كونه يحتوي على 27 جهة وكل جهة منها لها خصوصية في العمل الإداري.