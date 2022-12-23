عبدالعزيز الفضلي



فيما واصل طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر اختبارات الفترة الدراسية الاولى وسط اجواء مناسبة وفرتها وزارة التربية بالتعاون مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية، قام عدد من مدارس المرحلة الابتدائية بإبلاغ الطلبة للبدء بتدريسهم عن طريق برنامج «تيمز»، وذلك اعتبارا من الاثنين 26 الجاري وتستمر حتى 12 يناير المقبل، وخصصت المدارس 3 مواد لتدريسها هي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان التسجيل في برنامج «تيمز» ليس اجباريا على الطلبة وانما لمن يرغب بتقوية مستواه في تلك المواد واستغلالا لوقت فراغ الطلبة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الاول، داعية اولياء الامور الى التأكد من اسم المستخدم والرقم السري للمتعلمين، وكذلك التواصل مع الادارة المدرسية.



الى ذلك، قامت مدارس المرحلة الابتدائية برفع نتائج المتعلمين للفترة الدراسية الاولى على موقع الوزارة على ان يتم تسليم الشهادات على الطلبة بدءا من يوم الاثنين المقبل من الساعة 8 حتى 11 صباحا.