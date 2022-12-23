أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الدفاع بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل‬) وهي خدمة تلقي الاقتراحات والشكاوى لإدارة خدمة المواطن.



وبين كاظم أنه وتعزيزا لتواصل وزارة الدفاع مع المواطنين بات بالإمكان استخدام هذه الخدمة مباشرة لتوجيه أي مقترحات او رفع شكاوى تتعلق بالوزارة مباشرة من خلال قائمة (خدمات) داخل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). وأشار إلى أن اهتمام المؤسسة العسكرية برصد وتلقي مقترحات المواطنين من خلال هذه الخدمة سوف يسهم في تطوير وتعزيز رؤيتها وتقييم خدماتها الإلكترونية المتاحة للأفراد.