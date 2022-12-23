دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء أمس بصرف مبالغ بيع الاجازات لموظفيها المستحقين وفق الآلية التي تم تحديدها للصرف من المبالغ المرصودة لهذا الشأن.



وقالت مصادر مطلعة انه تم البدء بالموظفين المستحقين ممن يبلغون 60 عاما وما فوق وهم قلة في الوزارة بهدف الانتهاء من الشرائح المختلفة المستحقة التي تستوفي الشروط الواجبة.



ولفتت المصادر الى ان هناك آليات مختلفة للصرف الأولي فيما يتعلق بشريحة السن، كما ان هناك الموظفين الجدد اصحاب الرواتب المنخفضة وكذلك الموظفون بالاقدمية.



وكان وكيل الوزارة بالتكليف م.مطلق العتيبي قد اصدر امس تعميما اداريا بشأن قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة نص على بدء استقبال طلبات صرف البدل وحدد ما يجب اتباعه من قبل الموظف عند تقديم الطلب.



وجاء في التعميم ضرورة اعتماد الطلب من الوكيل المساعد للقطاع او مدير الادارة وان يرسل الكترونيا الى ادارة شؤون العاملين التي تدقق بدورها على مطابقة الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية ومن ثم ارسال كشف بالمستحقين الى الادارة القانونية للتأكد من عدم وجود عقوبة تأديبية على مقدم الطلب. و جاء في التعميم انه يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية سنويا على ألا يتكرر تقديم الطلب في السنة ذاتها.