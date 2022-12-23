التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة جيمس هيبي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث تم خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وجدد وزير الخارجية موقف الكويت الداعم لحل الأزمات عبر الوسائل السلمية والتفاوض والتأكيد على ضرورة دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف التصعيد لإيجاد حل سلمي بما يتوافق مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول.



من جانبه، أشاد وزير القوات المسلحة البريطانية بالجهود والمساعي التي تقوم بها الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة مجددا التزام المملكة المتحدة بصون أمن وسلامة الكويت وشعبها وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا في ذات السياق عن وافر الشكر والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة البريطانية على أراضيها.



كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين والتطلع لعقد اجتماع مجموعة التوجيه المشتركة بين البلدين الصديقين بدورته الـ 19 مطلع العام المقبل.



الى ذلك تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من مستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ديرك شولي.



وتم خلال الاتصال بحث أطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين تجاه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا الحيوية والمهمة التي تواجهها المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك تجاهها.