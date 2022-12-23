أحمد مغربي



أصدرت مؤسسة البترول تعميما تحدد من خلاله قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين في القطاع النفطي خلال 2023.



وجاء في التعميم الصادر من مديرة التوظيف والتعويضات في «مؤسسة البترول» أسيل حمد العتيبي، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي لعام 2023 (كويت - القاهرة - كويت) على متن الدرجة السياحية للبالغين تقدر بـ 265.100 دينارا وللأطفال بقيمة 199.100 دينارا وللرضع بقيمة 36.100 دينارا، أما قيمة تذاكر المسافرين على الدرجة الأولى للبالغين فتحسب على أساس 427.100 دينارا والأطفال 423.100 دينارا والرضع بـ 55.100 دينارا.



وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن قيمة التذاكر السنوية ستصرف «كاش»، علما انه لم يتم تعديل قيمتها مثلما هو معمول به قبل سنوات.