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ماذا لو انتقمت الوحوش الصغيرة من البشر؟!.

سينتابك الذهول إن قلت لك أن هناك أكثر من 200 مليون حشرة لكل إنسان فوق الأرض.

ففي كل يوم يكتشف العلماء حشرات جديدة، وفي العام الواحد يتم اكتشاف من 7 إلى 10 آلاف نوع من الحشرات التي لم يتم تصنيفها من قبل.

كوكبنا مليء بالحشرات المتنوعة المدهشة، ولك أن تتخيل أنه في الميل المربع الواحد يوجد حشرات يعادل عددُها عددَ البشر فوق سطح الأرض.

ويُقَدِّر بعضُ العلماء أن أنواع الحشرات المعروفة وغير المعروفة قد يصل إلى خمسين مليونا.

وبدراسة لبعض العلماء في ولاية بنسلفانيا أسفرت عن أعداد وصلت إلى 425 مليون حشرة لكل فدان.

ومستعمرة واحدة للنمل قد تضم قرابة ثلاثة ملايين نملة، وأما أسراب الجراد فتضم ما لا يقل عن مليار جرادة.

يشير بعض العلماء إلى أن مجموع وزن جميع أنواع النمل في العالم، يعادل وزن سكان الأرض، ولك أن تتخيل كم نملة نحتاج لنوازي وزن إنسان واحد.

هذا إذا علمت أن النمل يعادل فقط 1 بالمئة من أنواع الحشرات التي تعيش على كوكب الأرض، وهو ما يجعلهم يقدرون أن عدد النمل يعادل 10 آلاف تريليون نملة، وأن عدد الحشرات التي تعيش على كوكب الأرض يصل إلى مليون تريليون.

إذا علمت ذلك، فتخيل كيف لو سلط الله هذه الحشرات والوحوش الصغيرة على البشر؟ كما سلط الجراد والقمل والضفادع على من قبلنا، وسلط النمل على العماليق حتى أجلوهم، وكيف لو سلط الجراد فقط لتأكل كل محاصيل الناس، أو أمر النمل المقاتل ليأكل البشر وهم أحياء؟.

توازن دقيق عجيب في هذا الكوكب، فلم يخلق الله شيئا عبثا سبحانه، بل هو توازن بيئي محكم {إنا كل شيء خلقناه بقَدَر}.

ولك أيضا أن تتخيل أن هذه الأعداد المهولة والمتنوعة في أشكالها وأحجامها ووظائفها وخصائصها يقول الله عنها : {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين}.