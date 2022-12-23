القاهرة - ناهد إمام



شدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن الدستور والشعب المصري يحميان قناة السويس، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس صندوق قناة السويس تعود إلى العام 2019.



وأضاف أسامة ربيع خلال مؤتمر صحافي عالمي، أن القناة حققت 7.9 مليارات دولار أرباحا بزيادة 25% عن العام السابق، معقبا: «حققنا أيضا زيادة في عدد السفن في فترة كورونا عن أى قناة أخرى».



وعن فكرة الصندوق المزمع إنشاؤه، قال: «الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل، نفصل بين الصندوق والمرفق، ومفيش اتصال بينهم، ومش هيعوموا على بعض، ولا هناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة».



وقال الفريق أسامة ربيع،، إننا نتحدث في مؤتمر يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.



وأضاف الفريق أسامة ربيع،: «تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمر عشر سنوات حتى افتتحت 1867 واشترك في حفرها ربع الشعب المصري، واستشهد منهم 120 ألف شخص ودماؤهم الذكية سرت في القناة قبل سريان مياه البحر».



وتابع «ربيع»: «في 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كباري عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحري».



وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: «مش ممكن بعد كل اللي بيتعمل ده، إن إحنا نفرط في قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها».



و أكد، أن قناة السويس حققت عائدات بلغت نحو 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار عام 2021، بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وهو ما يؤكد السيادة المصرية على القناة، كما أن القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس.



وتابع بقوله: «مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط في الصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة في مجلس النواب ثم يصدق عليها ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، اللي بتبقى عبارة عن الفائض والضرائب، ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة، معروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود بأرقام محددة مبتحركش غير من خلال ميزانية متراجعة ومتصدق عليها من مجلس النواب فمقدرش اقرب للجزء الفائض والضرائب المحددة للدولة، ولا يمكن ناخد منها حاجة، طيب الفلوس هتيجى منين؟، مشروعات التشغيل والوقود يتبقى جزء بيتجمع آخر السنة ويمكن يترد تانى للدولة غير الميزانية المحددة هو ده الجزء اللي هيشتال على جنب علشان ظروف الطوارئ أو استثمارات وصندوق يتعمل فيه مشاريع عملاقة مثل بناء السفن الكبرى وأحواض وترسانات في بيوت خبرة ودراسات جدوى متراجعة وناجحة فقط بمراقبين ماليين ومتخصصين قانونين ومستثمرين من خارج قناة السويس».