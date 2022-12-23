احتلّ فريق طلابي من مصر والكويت المركز الثالث في الترتيب العام لمنافسات مسابقة Kaspersky Secur’IT Cup العالمية للطلبة، التي تنظمها وتقيمها كاسبرسكي، وذلك في ختام الجولة الأخيرة التي أقيمت في 14 ديسمبر. وكان أكثر من 1,500 طالب من جميع أنحاء العالم قدّموا أفكارهم للمشاركة في المنافسات. وتوزعت أفكار المشاركات المقدمة على أربع فئات شملت أمن أجهزة الراوتر وأمن الأجهزة المحمولة ومكافحة الغش في الشطرنج وفئة الترشيح الخاص: وهي رعاية الأسرة. ووقع الاختيار بعد تقييمات أجراها الخبراء على عشرة فرق فقط للتأهّل إلى القائمة القصيرة وتقديم أفكار جديدة إلى لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء من كاسبرسكي وممثلين عن قطاع الأمن الرقمي، لخوض منافسات ودّية ولكن حامية.

واحتلّ فريق Maia AI، المؤلف من الطالبين المصري محمد طارق في جامعة عين شمس والكويتية غادة بوظهير في جامعة فرانكلين بسويسرا، المركز الثالث بمشروعهما المصمم لتلبية احتياجات الأسرة المالية. ويتضمن المشروع قدرات في التوعية الرقمية والمالية بالإضافة إلى ميزة لتقديم الاستشارات والتخطيط قائمة على الذكاء الاصطناعي. وفاز الفريق بدورة تدريبية تخصصية من اختياره من بين الدورات التي تقدمها منصة الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة (MOOC).

وبهذه المناسبة، قال محمد إنها كانت المرة الأولى التي يشارك فيها في مسابقة مثل هذه، مؤكداً أن التجربة كانت "مثيرة ومفعمة بالتحدّي وثرية بالموضوعات والجلسات التفاعلية مع كبار الخبراء". وأضاف: "ساعدنا الموجّهون وفريق كاسبرسكي كثيراً في إتمام مشروعنا بنجاح، كما سعوا في إكسابنا الثقة في أنفسنا ودفع التوتر عنا أثناء العرض التقديمي الكبير، ونحن سعداء بنجاح المشروع الذي لاقى ترحيباً كبيراً وحققنا به المركز الثالث، وأشجع الجميع على المشاركة في مسابقة Kaspersky Secur''IT Cup".

ونمت المسابقة على مدى السنوات الخمس الماضية لتغدو مشروعاً يجمع أكثر من 5,000 طالب موهوب من جميع أنحاء العالم، يتعاونون تحت مظلته في إنجاز مشاريع مبتكرة في الأمن الرقمي، بهدف وضع أسس راسخة لمستقبل أكثر أمناً. ويحصل الطلبة الطموحون من خلال التنافس في هذه المسابقة العالمية، على فرصة إثراء معرفتهم في مجال الأمن الرقمي واكتساب نظرة عامّة شاملة على العمل في هذا المجال الحيوي.

و، قالت إفغينيا روسكيخ مديرة مجموعة الشؤون الأكاديمية في أكاديمية كاسبرسكي، إن مسابقة Secur’IT Cup تأسست لتكون مشروعاً ليدعم وليعزز الاهتمام المتزايد بين المهنيين الشباب في قطاع الأمن الرقمي، ويساعدهم على تنفيذ أفكارهم المبتكرة. وأضافت: "نرى عاماً بعد عام نماذج مشاريع أكثر تطوراً مقدمة من طلبة ذوي خلفيات متنوعة من جميع أنحاء العالم، حتى أصبح لدينا سجل رائع من الفِرق التي تشارك بانتظام في المسابقة، وتقدّم في كل مرة حلولاً جديدة أكثر إبداعاً، الأمر الذي يحفّزنا على الاستمرار في دعم المجتمع المتنامي من المواهب الشابة التي توحّدها وتلهمها فكرة خلق مستقبل آمن".

من ناحيته، أعرب معتز صلاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سايبر تالنتس" CyberTalents وعضو لجنة التحكيم في مسابقة Kaspersky Secur''IT Cup 22، عن فخره بأن حظي بشرف التحكيم في المسابقة، مشيراً إلى أن أفضل عشرة فرق عرضت أفكارها والنماذج الأولية لمشاريعها من مختلف المنتجات. كما أعرب عن سعادته لأن فريقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد حلّ في المراتب الثلاث الأولى، مقدماً التهنئة لجميع الفائزين، وقال: "تساعد هذه المسابقة في إعداد جيل جديد من أصحاب المواهب من شأنه أن يصبح قادراً على تلبية الموجة التالية من احتياجات الأمن الرقمي وسد فجوات السوق، لا سيما وأننا بحاجة إلى المزيد من الشركات الناشئة في مجال الأمن الرقمي".

وحلّ في المركز الأول بالمسابقة المشروع Hygiene Platform for Mobile Security المعني بسلامة أمن الأجهزة المحمولة، والذي قدمه فريق N0H4TS من جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد سنغافورة للتقنية. ويهدف هذا الحلّ إلى تحسين تطوير أمن تطبيقات الهاتف المحمول من خلال تزويد المطورين بالعديد من الأدوات التخصصية الآلية التي يمكنهم استخدامها في عمليات الفحص الأمني، بالإضافة إلى منظومة أساسية لأمن الأجهزة المحمولة تعتمد على معايير أمن التطبيقات المحمولة التي تضعها منظمة "مشروع أمن تطبيقات الويب المفتوحة" (OWASP).

هذا، وتضمّنت المسابقة في دورة العام 2022 أيضاً فئة ترشيح خاص جديدة: "جوائز اختيار الجمهور"، التي تُمنح بناءً على تقييم الجمهور الذي يتابع البث المباشر لفعاليات المسابقة عبر الإنترنت. ووقع اختيار الجمهور على مشروع تطبيق أُسري خاص بالتواصل مع البنوك يقوم على الإشعارات المركزية: AUTCA، وضعه فريق Owo من جامعة سنغافورة للتقنية والتصميم. ويتيح التطبيق قناة اتصال آمنة وموثوقة بين البنوك والأفراد، بهدف الحدّ من عمليات التصيّد، كما يوحّد الاتصالات المالية بين أفراد الأسرة، ما يسمح لهم برصد محاولات الاحتيال المحتملة.

وتُعدّ مسابقة Secur’IT Cup أحد مشاريع أكاديمية كاسبرسكي. ويمكن زيارة موقع الأكاديمية على الويب https://academy.kaspersky.com لمعرفة المزيد حول المسابقة ومبادرات الأكاديمية الأخرى.