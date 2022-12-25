ثامر السليم



استعدت جامعة الكويت كل موظفيها وإدارييها للاختبارات النهائية في جامعة الكويت، والتي تنعقد صباح اليوم الأحد، حيث يخوض أكثر من 48 ألف طالب وطالبة اختباراتهم النهائية لهذا الفصل، حيث ستجرى اختبارات اللغة الإنجليزية لمقرر «141.090» في كلية التربية، بينما ستكون الاختبارات النهائية للمقررات الإلزامية والعامة بين كليات جامعة الكويت يومي الأربعاء والخميس وذلك في أوقات متفاوتة دون اعتراض.



وستباشر الاختبارات في جميع كليات جامعة الكويت خلال الفترة القادمة، والتي تنطلق من تاريخ 24 الشهر الجاري حتى 5 يناير المقبل، على أن يكون آخر يوم لرصد الدرجات 12 يناير، فيما سعت الجمعيات الجمعيات والروابط الطلابية في مختلف كليات الجامعة على إقامة عدد من دورات المراجعة لعدد من المقررات الدراسية على منصة «التيمز» حتى يتسنى للطلبة مراجعة ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية.